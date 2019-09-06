Аксёнов предложил Зеленскому приехать в Крым

Глава республики также рекомендовал украинскому президенту лично поговорить с местными жителями.

Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал украинского лидера Владимира Зеленского приехать на полуостров и лично пообщаться с местными жителями, чтобы убедиться, что воссоединение с Россией произошло по воле местного населения. Своё заявление Сергей Аксёнов сделал в эфире "Крым24".

— Чем быстрее они к этому придут — тем легче будет Украине и нам. Что касается Зеленского … у них квартира тут своя в Ялте, давайте, приезжайте, посмотрите, что тут происходит, задайте вопросы людям и спросите — хотят ли они назад в Украину,—сказал Аксёнов.

Как сказал глава республики, политики Украины никак не могут осознать тот факт, что в 2014 году крымчане сделали цивилизационный выбор. Обсуждая приглашение Зеленского он отметил, что данное решение принимает не он, а МИД РФ.

Ранее сообщалось, что президент Украины назвал "возвращение" Крыма одной из главных задач новой Рады.

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав РФ в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голоса за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".