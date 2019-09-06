Sony представила специальную версию Walkman к юбилею легендарного плеера

К юбилею выхода первого плеера Walkman компания Sony презентовала на международной выставке электроники IFA в Берлине специальную модель этого устройства. Дизайн чехла, в котором будет продаваться новинка, в точности копирует внешний вид оригинального плеера, выпущенного в 1979 году.

Sony's 40th anniversary Walkman is a beauty 😍https://t.co/PK7C0UTqAB — CNET (@CNET) September 6, 2019

За исключением дизайна чехла, новый Walkman представляет собой обычный плеер на базе Android, предназначенный для воспроизведения цифровых аудиофайлов. "Кассетника" в устройстве не предусмотрено, однако на встроенную память плеера загружено несколько заставок, имитирующих перемотку кассетной ленты, меняющей свой цвет в зависимости от типа аудиодорожки.

Как сообщают в компании Sоny, заряда устройства должно хватать на 26 часов беспрерывной работы.

Цена и дата старта продаж пока не анонсируется. По данным Cnet.com, в Австралии его можно будет купить с декабря по цене в 599 автралийских долларов (около 400 американских долларов. — Прим. Лайфа).

Ранее на выставке IFA в Берлине компания HMD представила ремейк легендарной раскладушки Nokia 7220.