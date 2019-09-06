В Кремле сообщили, что Путин примет участие в едином дне голосования

Президент России Владимир Путин намерен принять участие в едином дне голосования, который пройдет практически на всей территории страны 8 сентября. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Голосовать планирует, — заявил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее в ЦИК назвали число россиян, которые смогут принять участие в выборах 8 сентября.
Напомним, что в единый день голосования, 8 сентября, в 85 регионах нашей страны пройдёт более пяти тысяч выборов разных уровней. При этом в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram