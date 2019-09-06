Жительница Индии родила двойню в возрасте 74 лет

Как уточняется, женщина по имени Эрраматти Мангаямма живёт со своим 80-летним мужем уже 57 лет и всё это время не могла забеременеть.

Жительница индийского штата Андхра-Прадеш родила двойню с помощью кесарева сечения, сообщает Hindustan Times.

— Операция прошла гладко. И мать, и новорожденные здоровы и не имеют никаких осложнений. Однако мать отправили в отделение интенсивной терапии, чтобы она смогла выйти из пережитого за последние несколько часов стресса,—отметил директор больницы.

Как уточняется, женщина по имени Эрраматти Мангаямма живёт со своим 80-летним мужем уже 57 лет и всё это время не могла забеременеть. По словам врачей, желание стать матерью не оставило её и после того, как она вышла из возраста, когда люди обычно заводят детей. Год назад Мангаямма узнала, что её 55-летней соседке удалось забеременеть с помощью ЭКО и, несмотря на свой возраст, она решила попробовать.

Рассказывая о необычном случае, глава больницы восхитился силой воли своей пациентки, согласившейся пройти такое испытание. Он добавил, что новоиспечённая мать не сможет кормить дочерей грудным молоком, поэтому девочки будут получать питание из донорского банка.