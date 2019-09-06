В США заявили о недостатке сил для защиты своих союзников в случае атак Ирана

По заявлению американских военных, иранская сторона часто совершает атаки на ОАЭ и Саудовскую Аравию, являющихся партнёрами Вашингтона.

США обладают достаточными силами, чтобы сдерживать атаки Ирана в Персидском заливе против американских объектов и граждан. Однако средств для сдерживания атак на партнёров в регионе у страны нет. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд в неправительственном Совете по международным отношениям.

— Очевидно, что у нас нет средств и сил сдерживания против атак на наших партнеров в регионе. Вы можете видеть, как на Саудовскую Аравию и ОАЭ регулярно совершаются атаки, — цитирует ТАСС слова Данфорда.

Отношения США и Ирана накалились после нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе. США обвиняют в этом Иран. Тегеран эти обвинения отверг.