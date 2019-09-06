В Минэкономразвития прокомментировали выступление Мутко в адрес ведомства

В Минэкономразвития ответили на критику вице-премьера Виталия Мутко, который накануне буквально разнёс работу иркутского омбудсмена и МЭР с пострадавшими от паводка бизнесменами в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

— Минэкономразвития стоило немалых усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок, — говорится в тексте сообщения.

Как уточнили в Минэкономразвития, основную поддержку в вопросе выделения денежных средств для бизнесменов Тулуна оказывали министр финансов РФ Антон Силуанов и руководитель аппарата Правительства РФ Константин Чуйченко. Мутко же, по их словам, участия в этом вопросе почти не принимал.

— Теперь важно довести эти деньги до людей справедливым образом, — подчеркнули в МЭР.

Накануне Мутко раскритиковал действия ведомства по работе с пострадавшими от паводка предпринимателями. По его словам, 500 миллионов рублей из бюджета были выделены оперативно, а вот со стороны Минэкономразвития действий не последовало. Он также осудил бездействие уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова-Козлова. Видео с заседания попало в социальные сети.