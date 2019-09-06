В ЦБ уточнили, кто чаще всего становится жертвами лотерей мошенников

Эксперт отметил, что злоумышленники пересмотрели возраст своей "целевой аудитории" и пытаются выйти на экономически активных россиян в возрасте от 32 до 48 лет.

Мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах чаще всего становятся жертвами мошенников, обманывающих людей с помощью несуществующих лотерей. Об этом рассказал замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артём Сычёв в ходе конференции.

По его словам, схема подобного обмана очень простая —людям обещают приз за участие в лотерее и просят предоставить данные банковских карт. Эксперт подчеркнул, что в результате действий мошенников чаще всего страдают россияне старше 50 лет либо граждане среднего возрастного диапазона.

— Не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных. Иногда доходит до смешного, когда человек, уважаемый полковник, говорит: "Да я же знаю, чёрт меня дернул за полторы тысячи отдать все данные своей карты". Хотел полторы тысячи — потерял двести", — приводит слова специалиста ТАСС.

Сычёв также добавил, что в настоящее время злоумышленники пересмотрели возраст своей целевой аудитории и теперь пытаются выйти на экономически активных людей в возрасте от 32 до 48 лет.

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