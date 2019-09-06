Прямая трансляция: Путин обсуждает развитие Дальнего Востока

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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу во Владивостоке с общественными деятелями и активистами для обсуждения стратегий развития Дальнего Востока.

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