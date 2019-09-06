Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщил его преемник — действующий глава африканского государства Эммерсон Мнангагва.
— С величайшей печалью я объявляю об уходе из жизни отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе, — объявил президент.
Роберт Мугабе был премьер-министром Зимбабве с 18 апреля 1980 года по 31 декабря 1987 года, после чего возглавил государство. Он руководил Зимбабве 37 лет, в конце ноября 2017 года 93-летний Мугабе покинул пост президента под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт". Его преемником стал Эммерсон Мнангагва, получив на выборах президента 50,8% голосов.
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