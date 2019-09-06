Путин: На космодроме Восточный много вопросов, требующих моего вмешательства

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на космодроме Восточный накопилось много проблем, требующих его личного вмешательства. Об этом глава государства рассказал на встрече с представителями общественности Дальнего Востока.

— Там, к сожалению, у нас много вопросов, требующих решения и моего вмешательства в это решение, — сказал Путин и напомнил, что после этой встречи он улетает на космодром, где проведёт совещание.

Напомним, 6 сентября — заключительный день Восточного экономического форума. В этот день Владимир Путин решил в неформальной обстановке встретиться с представителями региона и поговорить с ними о насущных вопросах, волнующих жителей. На мероприятии собралось более 70 представителей общественных организаций, включая молодёжь, деятелей профсоюзов, учителей, врачей и предпринимателей.