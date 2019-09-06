Избитый стулом чиновник Минпромторга не против УДО Кокорина и Мамаева

Рассмотрение условно-досрочного освобождения футболистов начнётся в ближайшее время на выездном заседании суда в колонии, где и сидят спортсмены.

Избитый футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым глава департамента Минпромторга Денис Пак не против освобождения своих обидчиков из колонии. Об этом рассказал адвокат заключённых Юрий Падалко.

— Пришло ходатайство от представителя Пака о том, что они всё отдают на усмотрение суда, фактически они не против положительного решения. Кроме того, хорошие, положительные характеристики были направлены колонией, они будут поддерживать ходатайство об УДО, — сообщил юрист журналистам.

Рассмотрение условно-досрочного освобождения футболистов начнётся в ближайшее время на выездном заседании суда в колонии, где отбывают наказание Мамаев и братья Кокорины. Заседание пройдёт в закрытом режиме.

Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин были задержаны по обвинению в побоях и хулиганстве после того, как устроили сразу две драки. Мамаев был приговорён к одному году и пяти месяцам колонии общего режима за побои и хулиганство, его подельники — футболист Александр Кокорин и его младший брат Кирилл — к полутора годам лишения свободы каждый. В августе они подали ходатайство об условно-досрочном освобождении.