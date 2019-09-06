"Счетоводы искусные". Путин осудил "Аэрофлот" за отказ от "плоских" тарифов

Компания прикрывается какими-то международными стандартами, которые некоторые эксперты считают жульническими, отметил российский лидер.

Президент России Владимир Путин раскритиковал авиакомпанию "Аэрофлот", которая ранее объявила о намерении отказаться от "плоских" тарифов, не меняющихся в течение года. Глава государства подчеркнул, что авиаперевозчику нельзя забывать о специфике страны, прикрываясь мировыми стандартами.

— Надо посчитать, насколько велики их убытки, они счетоводы очень искусные. Всё время прикрываются какими-то международными стандартами, которые некоторые эксперты считают жульническими. Там компьютер просто считает, тупо сколько заявок, сколько потребностей, и, исходя из этого, взвинчивают цены, — сказал президент на встрече с представителями общественности Дальнего Востока.

Путин считает данный способ ценообразования примитивным. Его используют многие компании в мире, однако, как напомнил президент, у России — особые условия, огромные расстояния. Он подчеркнул необходимость учитывать данный аспект и пообещал, что власти будут стараться поддерживать льготы при перелётах на Дальний Восток.

— Безусловно, мы будем делать всё для того, чтобы связанность страны была обеспечена, в том числе будем поддерживать льготы по перевозкам, — заключил глава государства.

"Плоские" тарифы сейчас действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь и Калининград. Ранее глава "Аэрофлота" Виталий Савельев назвал данные тарифы серьёзным бременем для экономики компании и заявил о намерении отказаться от них.