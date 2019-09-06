Путин — об эскроу-счетах: Это лучше, чем вложить деньги и остаться на бобах

Президент России Владимир Путин прокомментировал переход на систему эскроу-счетов, он допускает, что это может повысить стоимость жилья, но позволит дольщикам не "остаться на бобах". Об этом лидер страны сказал на встрече с представителями общественности Дальнего Востока на полях ВЭФа.

— Да, это приведёт к небольшому удорожанию, но это лучше, чем вложить деньги и остаться вообще на бобах. Я надеюсь, что мы когда-нибудь с этой безобразной страницей в строительной отрасли и в социальной сфере покончим после перехода на новую систему финансирования через эскроу-счета, — заявил глава государства.

При этом Владимир Путин допускает, что эта система может снизить и темпы строительства жилых домов. Кроме того, он добавил, что переход на эскроу-счета должен быть поэтапным.

Новые правила расчёта вступили в силу с 1 июля. Правда, для застройщиков на первое время действует ряд послаблений. Так, если объект готов более чем на 30%, то можно завершить работу по старой схеме.