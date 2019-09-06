Путина пригласили на Колыму на золотые прииски

Председатель Ассоциации недропользователей Магаданской области Александр Басанский пригласил президента России Владимира Путина на золотые прииски.

— Вы ходили на подводной лодке, вы летали на истребителе, но в то же время золото вы не мыли. Мы приглашаем вас взять и испытать старательский фарт, — заявил Басанский.

Он пояснил, что это искренняя просьба. Басанский также отметил, что лидер страны давно не посещал Магаданскую область, а тут заодно можно "посмотреть, как достойно выполняются поручения" президента.

— Я приеду, — в ответ сказал Владимир Путин.

Басанский также попросил усовершенствовать нормативные и законодательные акты за вольную добычу золота. Он призывает пойти навстречу тем, кто хочет работать в этом направлении, но ужесточить наказание для тех, кто делает это незаконно.