Путин выступил за дальнейшее смягчение наказаний по экономическим статьям

Глава государства не видит необходимости держать под стражей людей, подозреваемых в совершении таких преступлений.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что дальнейшая работа по смягчению уголовного наказания по экономическим статьям будет продолжена. По его словам, соответствующие меры уже обсуждались с Верховным судом и Генпрокуратурой.

— Вы знаете, моя позиция заключается в том, что эти статьи нужно либерализовать. Нет необходимости по экономическим статьям человека сажать за решётку, выбирать в качестве меры пресечения содержание под стражей. Есть другие формы: это и подписка о невыезде, домашний арест и так далее, — сказал он на встрече с представителями общественности Дальнего Востока.

Вместе с тем президент признал, что в сфере бизнеса имеется множество нарушений, в связи с чем власти должны обеспечить интересы общества в целом. Он заявил о необходимости найти баланс между интересами государства, бизнеса и граждан.

Напомним, что 6 сентября — заключительный день Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке на территории ДВФУ. Там же Путин заявил, что рассчитывает на снижение ипотечной ставки по России.