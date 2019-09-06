Кокорина и Мамаева освободили по УДО

Алексеевский районный суд Белгородской области освободил Александра Кокорина и Павла Мамаева по УДО. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Футболисты выйдут на свободу в течение десяти дней, когда решение суда вступит в силу. Добавим, заседание по спортсменам проходило в закрытом режиме.

Меж тем адвокат Александра Кокорина заявила Лайфу, что суд удовлетворил ходатайство только по бывшему игроку "Зенита". Вопрос по Мамаеву пока только решается.

Павел Мамаев и Александр Кокорин были задержаны осенью 2018 года по обвинению в побоях и хулиганстве после того, как устроили сразу две драки. 8 мая спортсменам вынесли приговор: они получили 17 и 18 месяцев колонии общего режима соответственно.