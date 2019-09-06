Старообрядцы пригласили Путина отведать русские блюда в Чили

Старообрядческая семья пригласила президента России Владимира Путина в Чили попробовать приготовленные ими блюда русской кухни. Глава государства ответил, что не знает, получится ли у него их посетить.

Агриппина Ануфриева-Егорофф из старообрядческой семьи во время встречи с Путиным во Владивостоке рассказала, что её предкам в середине прошлого века пришлось эмигрировать с Дальнего Востока в Бразилию. Женщина родилась там, но в конце прошлого года с сыном вернулась на родину и получила российское гражданство. Ануфриева-Егорофф передала президенту приглашение в гости от её тети, которая живёт в Чили.

— Она знает, что вы туда скоро приезжаете, сказала: "Передай привет, пусть приезжает на русскую кухню", — обратилась она к главе государства.

— Не знаю, удастся ли мне в Чили попробовать русскую кухню, но если случится, то я буду очень рад, — ответил Путин.

Ранее председатель Ассоциации недропользователей Магаданской области Александр Басанский пригласил Владимира Путина на золотые прииски.