В Роструде рассказали, в каких сферах чаще предлагают зарплату выше 80 тысяч

Специалисты сделали выборку профессиональных отраслей, изучив более полутора миллионов вакансий.

Добывающая промышленность, производство, транспорт, строительство и недвижимость стали отраслями-лидерами по количеству предложений, в которых предлагают оплату труда от 80 тысяч рублей в месяц. Данные исследования портала Роструда "Работа в России" приводит ТАСС.

— На высокую зарплату в этих отраслях могут рассчитывать машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков в строительстве и другие, — рассказали в Роструде.

На некоторых вакансиях в этих областях предлагается зарплата в 300–400 тысяч рублей. Так, есть место помощника капитана с зарплатой до 300 тысяч рублей, машинистов горных выемочных машин с зарплатой 200 тысяч.

В Роструде ранее уже рассказали об ожиданиях самих сотрудников при смене работы. Также сообщалось, что всё большему количеству специалистов в рабочих специальностях готовы платить больше, чем офисным сотрудникам.