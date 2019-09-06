Путин поддержал идею открыть мастерскую управления "Сенеж" в Приморье

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Фото © Facebook / Мастерская управления "Сенеж"

Президент РФ Владимир Путин пообещал подумать над предложением открыть филиал мастерской управления "Сенеж" в Приморском крае. Об этом он сказал на встрече с представителями общественности Дальнего Востока в последний день Восточного экономического форума.

— Поручение дам администрации, чтобы они проработали [вопрос] с соответствующими структурами. Дело хорошее, — отметил президент.

Ранее Лайф писал об открытии мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске. Центр подготовки управленцев высшего звена возглавил бывший гендиректор "Артека" Алексей Каспржак.

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