Путин поддержал идею открыть мастерскую управления "Сенеж" в Приморье

Президент РФ Владимир Путин пообещал подумать над предложением открыть филиал мастерской управления "Сенеж" в Приморском крае. Об этом он сказал на встрече с представителями общественности Дальнего Востока в последний день Восточного экономического форума.

— Поручение дам администрации, чтобы они проработали [вопрос] с соответствующими структурами. Дело хорошее, — отметил президент.

Ранее Лайф писал об открытии мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске. Центр подготовки управленцев высшего звена возглавил бывший гендиректор "Артека" Алексей Каспржак.