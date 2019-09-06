Сотрудник "Пятёрочки" проломил москвичу череп за кражу бутылки водки

Пострадавший находится в реанимации в состоянии комы, 22-летний нападавший задержан.

Администратор магазина на Дубнинской улице в Москве жестоко избил мужчину, который попытался украсть бутылку водки. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу, пострадавший в коме.

— Потерпевшего с открытой черепно-мозговой травмой, переломом свода и основания черепа доставили в медучреждение. Он находится в реанимации в состоянии комы, — уточнили в полицейском главке.

Инцидент произошёл на улице Дубнинская, 36, где расположена "Пятёрочка". По факту избиения посетителя возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений". 22-летнего администратора задержали.

Ранее Лайф сообщал, что сотрудник "Пятёрочки" избил покупателя, заподозрив его в краже.