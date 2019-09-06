Путин допустил субсидирование перелётов детей-инвалидов с Дальнего Востока

Российский лидер заверил общественность, что поставит такую задачу перед Минфином.

Президент РФ Владимир Путин даст поручение рассмотреть возможность субсидирования авиаперелётов детей-инвалидов с Дальнего Востока к месту лечения в европейской части России.

— Я такую задачу поставлю перед соответствующими ведомствами, в том числе перед Минфином. Надо будет посчитать, сколько это стоит. Но я не думаю, что это такие большие деньги, — рассказал он представителям общественности Дальнего Востока.

Кроме того, российский лидер отметил, что можно обсудить вопрос о расширении использования материнского капитала для семей, живущих в сельской местности. В частности, на подключение к системам газоснабжения и водоотведения частных домов. Путин отметил, что важно, чтобы деньги у людей "не растащили".

Также сегодня Путин заявил, что рассчитывает на снижение ипотечной ставки в России.