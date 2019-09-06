В Минфине выступили за взимание подоходного налога с пользователей BlaBlaCar

Позиция ведомства проста: налоги не взимаются только с пенсий, пособий и других подобных выплат.

Водители, которые подвозят пассажиров через сервис BlaBlaCar или подобные приложения, должны уплачивать 13-процентный подоходный налог. Позицию выразили в Минфине в ответ на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП), сообщают "Известия".

Налогами не облагаются только пособия, пенсии и компенсационные выплаты федерального и местного уровней, а с иных источников дохода нужно уплатить налог, разъясняют в ведомстве.

— В соответствии с п. 1 ст. 210 Налогового кодекса при определении налоговой базы по налогу на доходы физлиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, — приводит издание цитату из письма Минфина за подписью замдиректора Департамента налоговой и таможенной политики Виталия Прокаева.

Летом организация "Общероссийское объединение пассажиров" предложила запретить BlaBlaCar и ещё более 200 похожих сервисов за "осуществление продажи товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан".

С водителями и попутчиками, которые нашли друг друга через BlaBlaCar, на самом деле иногда случались ужасные вещи. Так, прошлой зимой 39-летний пассажир убил 29-летнюю москвичку, которая согласилась довезти его из столицы в Тулу. В прошлом месяце девять человек пострадали в аварии с минивэном, водитель которого вёз найденных через сервис пассажиров из Астрахани в Москву.