Адвокат рассказал, когда Кокорина и Мамаева выпустят на свободу

Представитель гособвинения также добавил, что у прокуратуры нет оснований для обжалования решения суда о досрочном освобождении.

Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин, а также младший брат последнего Кирилл выйдут на свободу через десять суток. Об этом рассказал адвокат заключённых Юрий Падалко на выходе из колонии.

— Всем постановлено условно-досрочное освобождение, которое вступит в силу через 10 суток, как положено по закону... — уточнил он. — Я не думаю, что кто-то будет обжаловать. 17 сентября они должны выйти.

Адвокат напомнил, что ранее потерпевший чиновник Минпромторга Денис Пак заявил, что не против освобождения своих обидчиков из колонии. На вопрос журналистов, могут ли его подзащитных выпустить из колонии раньше, Падалко ответил, что не допускает такой возможности.

Представитель гособвинения также добавил, что у прокуратуры нет оснований для обжалования решения.