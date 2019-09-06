В Марселе подросток с ножом напал на людей в школе

Одну женщину он успел порезать, другой нанести несколько ударов кулаком. Пострадавшие попали в больницу.

Во Франции, в городе Марселе, несовершеннолетний напал на двух работниц начальной школы. Одну из них он ранил ножом в живот, сообщает France Info.

Отмечается, что злоумышленник с голым торсом зашёл в столовую и нанёс удар ножом в живот одной из нянь. Вторая получила несколько ударов кулаком. Женщин госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает.

Позже полицейские сообщили в Twitter, что несовершеннолетнего задержали. О мотивах содеянного им не сообщается.

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