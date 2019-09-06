В "Роскачестве" рассказали, на что россияне стали смотреть при выборе продуктов

Самым незначительным показателем для выбора продукции оказалась цена. Её учитывают всего 2% опрошенных.

При покупке товара россияне стали более внимательны к составу продукта и часто обращают внимание на торговую марку. Об этом говорится в результатах исследования аналитического агентства РОМИР, подготовленного специально для "Роскачества".

Оказалось, что при выборе товара опрошенные учитывают пять основных факторов. В первую очередь потребители обращают внимание на срок годности. Таких респондентов оказалось 72% против прошлогодних 67%. Дату изготовления учитывают 65% (против 64% в 2018 году), состав — 39% (против 42%), массу — 34% (против 32%), торговую марку — 30% (против 24% в прошлом году).

— Покупатели в равной степени обращают внимание на соответствие продукции ГОСТу и на страну-изготовителя (19%), информация о знаке качества занимает 8-ю позицию с 13% внимания покупателей, — говорится в результатах исследования.

По словам экспертов, самым незначительным показателем оказалась цена. На неё при покупке продукции обращают внимание всего 2%.

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