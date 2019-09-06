Путин напомнил, что Курилы забрал "отец народов" Сталин

Из-за претензий Японии на группу островов Москва и Токио уже более полувека не могут подписать мирный договор.

Принадлежность Южных Курильских остров к СССР, а затем и к России основывается на итогах Второй мировой войны, напомнил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул это на встрече с представителями общественности Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума.

Поводом для этого стало то, что в ходе встречи директор Центра морской подготовки "Семь океанов" Анатолий Штанько напомнил об экспедиции российского адмирала и дипломата XIX века Евфимия Путятина в Японию. В 1855 году был подписан Симодский трактат, по которому Токио отходила часть Курильских островов.

— Это он острова отдал Японии? — приводит ТАСС вопрос президента к Штанько.

Директор центра ответил, что существуют разные даты, и "если подходить с точки зрения 1945 года, то тогда и вопросов (принадлежности Южных Курил) вообще никаких нет".

— Давайте будем на это и опираться, на исходную точку. Папаша всё забрал — и всё, и дело с концом. Отец народов, — сказал с улыбкой Путин с отсылкой к лидеру СССР Иосифу Сталину.

Ранее в рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что Москве и Токио больше нельзя медлить с заключением мирного договора. Договор страны не подписывают из-за претензий Японии на Южные Курилы. На слова Абэ российский президент высказался, что судьба Курил — это не только двусторонние отношения России и Японии, но и вопросы безопасности, а также интересы третьих стран.