Появилось видео спасения Василисы, которую искали под Вологдой два дня

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Девочка пропала с детской площадки, когда мать отлучилась для кормления младшей дочери.

Состояние найденной в Вологодской области после двух суток поисков двухлетней Василисы удовлетворительное. Региональный главк МЧС РФ опубликовал кадры спасения девочки. Видно, как мужчина несёт малышку на руках и просит её разговаривать. Та тихо стонет.

Малышку обнаружили в лесу волонтёры рязанского отряда "Мещера" Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. По данным Mash, ребёнок находился всего в километре от места пропажи. Василису уже передали врачам.

<p><strong>Фото © VK / ГУ МЧС РФ по Вологодской области</strong></p>

Девочку искали с 4 сентября. Она исчезла с детской площадки в селе Красное около 11 утра, пока её мать отлучилась на 10 минут, чтобы покормить свою новорождённую дочь.

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