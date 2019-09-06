Сбербанк запустил сервис доставки продуктов

Сбербанк тестирует свой новый сервис по доставке продуктов из магазинов, сообщает РБК. Пока новой услугой можно воспользоваться только в Краснодаре и Ростове-на-Дону, а первым партнёром проекта среди продуктовых ретейлеров стала сеть Metro Cash&Carry.
Представители сервиса утверждают, что стоимость товаров у них будет точно такой же, как и в магазине, а время доставки составит около 120 минут.
К слову, ещё в июле стало известно о планах Сбербанка совместно с Mail.ru Group по созданию совместного проекта на базе сервиса доставки еды Delivery Club. Сообщалось, что контракт может быть подписан уже осенью.
Ранее Лайф рассказывал, как клиенты Сбербанка стали жаловаться на проблемы с оплатой картами. У одних несколько раз списывали деньги за одну и ту же покупку, у других оплата просто не проходила, но средства с карты исчезали. В итоге люди оставались и без покупки, и без денег.
А в августе Сбербанк запустил сервис по оплате товаров по QR-коду. Благодаря этому клиенты смогут совершать безналичные платежи в торговых точках вроде рынков и небольших магазинов.
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