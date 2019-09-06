Сбербанк запустил сервис доставки продуктов

Воспользоваться услугой пока могут жители только двух российских городов, зато им пообещали, что наценок не будет.

Сбербанк тестирует свой новый сервис по доставке продуктов из магазинов, сообщает РБК. Пока новой услугой можно воспользоваться только в Краснодаре и Ростове-на-Дону, а первым партнёром проекта среди продуктовых ретейлеров стала сеть Metro Cash&Carry.

Представители сервиса утверждают, что стоимость товаров у них будет точно такой же, как и в магазине, а время доставки составит около 120 минут.

К слову, ещё в июле стало известно о планах Сбербанка совместно с Mail.ru Group по созданию совместного проекта на базе сервиса доставки еды Delivery Club. Сообщалось, что контракт может быть подписан уже осенью.

Ранее Лайф рассказывал, как клиенты Сбербанка стали жаловаться на проблемы с оплатой картами. У одних несколько раз списывали деньги за одну и ту же покупку, у других оплата просто не проходила, но средства с карты исчезали. В итоге люди оставались и без покупки, и без денег.

А в августе Сбербанк запустил сервис по оплате товаров по QR-коду. Благодаря этому клиенты смогут совершать безналичные платежи в торговых точках вроде рынков и небольших магазинов.