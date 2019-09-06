Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной экс-президента Зимбабве

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего лидера Зимбабве Роберта Мугабе. Телеграмма была направлена на имя действующего главы республики Эммерсона Мнангагве.

— В России его будут помнить как последовательного сторонника развития дружественных отношений между нашими странами, многое сделавшего для укрепления взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, — говорится в телеграмме лидера РФ, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин также попросил Мнангагве передать слова сочувствия и поддержки родным Мугабе.

О смерти бывшего лидера Зимбабве стало известно сегодня утром. Роберту Мугабе было 95 лет.