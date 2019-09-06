Под Астраханью нашли местного Хатико. Живёт на пожарище и ждёт хозяев

462

Пёс не проявляет агрессивности. Собака не уходит от обгоревшего дома, сидя рядом с пустой миской.

В посёлке Красные Баррикады в Астраханской области сняли на видео одинокую овчарку, которая сидит у ворот сгоревшего дома. Очевидцы предполагают, что верная собака ждёт бросивших её хозяев.

После пожара хозяева оставили собаку, — прокомментировал видео один из местных жителей.

Рядом с собакой стоит пустая миска. Очевидно, овчарку подкармливают соседи её бывших хозяев.

Ранее Лайф рассказывал о бульмастифе Мароне, которая двое суток бежала из Ачинска в Красноярск к хозяевам.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×