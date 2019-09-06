В Тюмени возбудили дело по факту похорон бабушки в мешке для трупов

Следователям предстоит выявить виновных в случившемся. Им грозит наказание вплоть до ареста на несколько месяцев.

В Тюмени возбудили уголовное дело по факту похорон 91-летней труженицы тыла Анны Бусыгиной в мешке для трупов. Дело открыто по части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность". Конкретных фигурантов в нём пока нет.

— Виновные будут выявлены следствием. Максимальное наказание, которое грозит виновному, — год исправительных работ либо арест на три месяца, — передаёт URA.RU слова старшего помощника руководителя ведомства по взаимодействию со СМИ Олеси Евсеевой.

Напомним, после смерти тело 91-летней пенсионерки неделю пролежало в морге. В итоге персонал учреждения отказался бесплатно мыть и одевать её, после чего покойницу похоронили прямо в мешке. Затем выяснилось, что ритуальной службе даже не передали сменную одежду для усопшей. После огласки случившегося директора пансионата уволили.