Илон Маск опроверг информацию о подаренной Лукашенко Tesla

Хотя на днях президент Белоруссии сообщил, что электромобиль, который он тестировал в 2017 году, ему подарил лично американец.

Американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опроверг слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о подаренном ему электромобиле. Шокирующее признание появилось в "Твиттере".

— Э, нет, — кратко ответил Маск на вопрос пользователей Сети о том, дарил ли он автомобиль президенту Белоруссии.

Uh no — Elon Musk (@elonmusk) 6 сентября 2019 г.

Напомним, что 2 сентября во время общения со школьниками Лукашенко заявил, что автомобиль Tesla ему подарил сам Илон Маск.

Известно, что впервые белорусский лидер протестировал американский электрокар ещё в 2017 году, это была модель S P100D.