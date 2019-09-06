Основателя "Рольфа" Сергея Петрова объявили в международный розыск

Следствие ходатайствует о заочном аресте Петрова, который в данный момент находится за рубежом.

Сергея Петрова, основателя компании "Рольф", объявили в международный розыск. Следствие обвиняет его в выводе за рубеж суммы в четыре миллиарда рублей и попросило суд заочно арестовать его, передаёт ТАСС решение Басманного районного суда Москвы.

— Сергей Петров объявлен в розыск, — цитирует агентство представителя суда.

По версии следствия, пять лет назад Петров в сговоре с руководством принадлежащих ему ООО "Рольф", "Рольф эстейт", а также подконтрольной ему кипрской компании "Панабел лимитед" перевёл четыре миллиарда на счета последней в австрийском банке.

В рамках уголовного дела был арестован директор департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолий Кайро. Адвокаты предлагали отпустить Кайро под залог в размере 20 миллионов.