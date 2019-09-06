Неизвестный ворвался в дом главы ЦИК Эллы Памфиловой и ударил её электрошокером

Злоумышленник был в маске и после нападения на председателя Центризбиркома скрылся.

На дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой в подмосковной Истре совершили разбойное нападение. Председателя Центризбиркома несколько раз ударили электрошокером. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

— Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся, — заявила Волк.

Нападение произошло 6 сентября около 01:30 ночи. Преступник объявлен в розыск. Данных о состоянии Памфиловой не поступало.