Российская художница нарисовала портрет Хабиба грудью

Петербургская художница Ирина Романовская, известная написанием картин грудью, представила новую работу — портрет чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Стоимость полотна — полтора миллиона рублей.
— Хабиб, ты лучший, желаю тебе удачи в бою, — написала художница в "Инстаграме".
Героями предыдущих картин Романовской стали экс-президент США Барак Обама, депутат Госдумы Виталий Милонов, футболист Лионель Месси, актёр Леонардо Ди Каприо, певец Сергей Шнуров и другие. Художница рассказывала Лайфу об особенностях написания портретов грудью.
Напомним, завтра, 6 сентября, состоится бой Нурмагомедова с Дастином Порье.
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