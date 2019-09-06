По факту разбойного нападения на Памфилову возбуждено уголовное дело

Злоумышленник в маске ночью ворвался в дом к главе ЦИК и несколько раз ударил её электрошокером.

Уголовное дело по статье "Разбой" возбуждено по факту нападения на дом главы Центризбиркома Эллы Памфиловой в подмосковной Истре. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— По данному факту следователем СО ОМВД по г.о. Истра Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса РФ, — говорится в сообщении.

Как уточнили в МВД России, в ходе нападения злоумышленник в маске несколько раз ударил Памфилову электрошокером.