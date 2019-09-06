В Якутии заявили о желании клонировать мамонта

Глава республики напомнил, что основная часть найденных останков вымершего животного находится именно на территории региона.

Учёные Якутии мечтают когда-нибудь клонировать мамонта. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев.

— Клонированием собак, других животных у нас занимается Северо-Восточный федеральный университет с корейскими и японскими учёными. Мы ведём эти работы, и наша мечта — пока мечта, что когда-нибудь мы сможем клонировать мамонта, — передаёт РИА "Новости" слова Николаева.

По его словам, об этом мечтают все учёные мира, но основная часть останков мамонта находится на территории Якутии, поэтому в республике наиболее вероятно создание клона. Однако для клонирования учёным нужно найти живую клетку, добавил глава республики.

Напомним, ранее о намерениях клонировать мамонта заявляли учёные из Гарвардского университета. В качестве суррогатной матери хотят использовать слониху.