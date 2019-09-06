Путин пошутил на ВЭФ про тёщу

Президент РФ Владимир Путин в беседе с представителями общественности на полях Восточного экономического форума пошутил про тёщу.

Один из участников заявил, что у него в планах переехать в строящийся город Доброград во Владимирской области. Он намерен перебраться туда всем семейством "и тёщу прихватить".

— И тёщу хотите взять? У вас хорошая семья, — ответил ему президент, вызвав улыбки в зале.

Также Лайф сообщал, что в беседе с общественниками президент напомнил, что Курилы забрал "отец народов" Сталин.