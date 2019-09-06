Украина запретила популярное в России обезболивающее

Речь идёт о сыворотке, произведённой в Италии, но имеющей маркировку на польском языке. То есть под отзыв в Незалежной попадают не только "русскоязычные" препараты.

На Украине запретили реализацию, хранение и применение итальянского обезболивающего "Нимесил". Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, передают в пятницу местные СМИ.

Отмечается, что из-за того факта, что одна из серий препарата в ходе проверки оказалась маркирована на польском языке и была ввезена в страну неофициально, было принято решение запретить все серии одноимённого лекарства с совпадающей формой выпуска и дозировкой.

"Нимесил" — это нестероидный противовоспалительный препарат из разряда сульфонамидов. Он применяется как обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее средство.

К слову, на Украине регулярно запрещают лекарства, которые не соответствуют основам законодательства страны. Часто основанием для запрета становится маркировка на русском языке. Так, в декабре 2018-го Украина запретила ввоз эффективной "русскоязычной" вакцины от ветрянки.

И это при том, что Незалежная занимает последнее место в Европе по уровню охвата прививками против инфекционных болезней. В результате граждан всё чаще атакуют болезни, о которых практически забыли в цивилизованных странах, такие как корь, дифтерия и ботулизм.