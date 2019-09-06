Минтруд предложил повысить командировочные чиновникам в три раза

Сейчас эта сумма определяется руководителем каждого госоргана. Оплате подлежат все дни нахождения в служебной поездке.

Минтруд предложил увеличить максимальный размер суточных, выплачиваемых федеральным госслужащим во время командировок по России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

— Размер суточных за каждый день нахождения гражданского служащего в служебной командировке на территории РФ определяется руководителем каждого государственного органа в пределах, не превышающих 300 рублей, — говорится в тексте.

Согласно документу, оплачивать необходимо каждый день нахождения в служебной командировке, включая праздники и выходные, а также проведённые в пути дни.

Ранее сообщалось, что чиновники попросили поднять им командировочные. В профсоюзе госслужащих поясняли, что размер суточных не менялся с 2002 года и составляет всего 100 рублей.