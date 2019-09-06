В ЦИК РФ рассказали Лайфу о состоянии Памфиловой после нападения

Главу Центризбиркома несколько раз ударили электрошокером, после чего преступник скрылся.

Пресс-секретарь ЦИК РФ Ольга Кузнецова рассказала Лайфу о состоянии главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, на которую напали поздно ночью в ее же доме. По словам представителя комиссии, самочувствие ее начальницы — "нормальное среднее".

— Состояние Эллы Александровной нормальное среднее, работать продолжает, — заявила Кузнецова.

Она также отметила, что у Памфиловой из дома ничего не украли.

Как уже сообщал Лайф, о разбойном нападении на Памфилову рассказали в МВД РФ. По данным ведомства, неизвестный был в маске, он несколько раз ударил главу ЦИК РФ электрошокером и сбежал. Сейчас преступник объявлен в розыск.