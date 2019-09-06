Памфилова — о нападении: Переживу и это

Глава Центризбиркома Элла Памфилова неохотно комментирует тему с нападением на неё, которое произошло минувшей ночью. Единственное, чем она оказалась готова поделиться, так это краткой характеристикой самочувствия: по её словам, всё нормально.
— Всё хорошо, всё нормально. Переживу и это, — заявила она порталу iz.ru.
В ЦИК рассказали о состоянии Памфиловой после нападения: https://t.co/BGz8cj569a pic.twitter.com/1F4nogPyOf— IZ.RU (@izvestia_ru) 6 сентября 2019 г.
Напомним, что минувшей ночью на дом главы ЦИК РФ в подмосковной Истре совершили разбойное нападение. Неизвестный в маске несколько раз ударил её электрошокером. По факту инцидента возбудили уголовное дело.
Тем временем Лайф узнал некоторые подробности ночного происшествия. По нашим данным, всё произошло, когда Памфилова вышла в прихожую перед сном, чтобы запустить в дом своего кота.
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