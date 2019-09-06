Памфилова — о нападении: Переживу и это

Глава ЦИК чувствует себя нормально. С самого утра она уже на ногах и даже успела принять участие в пресс-конференции, посвящённой цифровизации избирательных процессов.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова неохотно комментирует тему с нападением на неё, которое произошло минувшей ночью. Единственное, чем она оказалась готова поделиться, так это краткой характеристикой самочувствия: по её словам, всё нормально.

— Всё хорошо, всё нормально. Переживу и это, — заявила она порталу iz.ru.

Напомним, что минувшей ночью на дом главы ЦИК РФ в подмосковной Истре совершили разбойное нападение. Неизвестный в маске несколько раз ударил её электрошокером. По факту инцидента возбудили уголовное дело.

Тем временем Лайф узнал некоторые подробности ночного происшествия. По нашим данным, всё произошло, когда Памфилова вышла в прихожую перед сном, чтобы запустить в дом своего кота.