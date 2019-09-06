Эксперт объяснил, почему украинская ракета "с камушками" не страшна России

Космический транспорт не может выполнять роль боевого в том числе из-за отсутствия системы наведения и длительной подготовки к запуску.

Член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, корреспондент Константин Сивков заявил, что предложение депутата Киевсовета Юрия Сиротюка запугать Россию ракетой "с камушками" полностью абсурдно.

Народный избранник ранее озвучил идею использовать против России не ядерные силы, а боеголовку "c камушками и динамитом", установленную на космическую ракету.

— Это просто свидетельство о том, что данный конкретный депутат не компетентен в сфере ракетного оружия. Космическая ракета не может быть в современных условиях таким "угрожателем" России, — высказался Сивков в беседе с "Национальной службой новостей".

Эксперт уверен, что для того, чтобы представлять угрозу, ракета должна иметь высокую точность попадания, а это значит, и соответствующую систему наведения и управления ракетой. А возможности создать такую систему на Украине нет.

— Современные баллистические ракеты имеют очень короткое время подготовки к старту для того, чтобы обеспечить своевременное реагирование на возникновение разных угроз. Космические ракеты готовятся многими сутками, что абсолютно неприемлемо в современных условиях, — добавил Константин Сивков.

Летом этого года ветеран Службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан уже заявлял, что Киеву нужны ракеты для удара по Москве.