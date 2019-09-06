В Томске на подростка завели дело за удар по задавившей его щенка машине

Водитель утверждает, что Данила помял его автомобиль, а также "матерился и хватался за топор".

В Томске завели уголовное дело на 16-летнего Данилу, который ударил по капоту автомобиля "Ниссан", задавившего его щенка в июне 2019 года. Статья предусматривает штраф до 40 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.

5 июня Данила отправился на Кольцевой переезд, чтобы помочь другу отремонтировать машину. С собой он взял трёхмесячного щенка Берту. Пока ребята возились в гараже, собака резвилась на улице без ошейника. В какой-то момент школьник услышал щенячий визг.

— Я увидел, что автомобиль остановился на собаке. Выбежал из гаража и закричал, чтобы водитель съехал. Водитель "Ниссана" не отреагировал, я ударил по капоту машины. Мужчина вышел, стал извиняться. Но собаку уже было не вернуть, — рассказал Данила порталу Tv2.today.

По факту гибели Берты дело заводить не стали из-за отсутствия состава преступления. Однако через некоторое время выяснилось, что водитель подал на школьника в суд. Автомобилист оценил свой материальный ущерб в 14 тысяч рублей. Он утверждает, что мальчик оставил вмятину на его капоте, а также "матерился и хватался за топор". Разрешить вопрос мирным путём он не соглашается.

Сейчас Данилу обвиняют в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

А под Астраханью ранее нашли местного Хатико. Живёт на пожарище и ждёт хозяев.