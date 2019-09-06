Лукашенко озвучил идею провести Олимпиаду совместно с Россией или Украиной

Минск уже принимает масштабные спортивные мероприятия, но всей необходимой для ОИ инфраструктуры пока у страны нет, признаёт президент.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с идеей провести Олимпийские игры совместно с Россией или Украиной. По его мнению, в одиночку Минск с этой задачей справиться не сможет.

— Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы, — сказал журналистам белорусский лидер во время рабочей поездки в Брест.

Он отметил, что вскоре в стране появится национальный футбольный стадион. Напомнил, что в соседней России вся инфраструктура для этого вида спорта создана.

Лукашенко напомнил, что страна уже принимает масштабные спортивные мероприятия, в том числе Европейские игры, легкоатлетический матч Европа — США, а в будущем предстоит совместный с Латвией чемпионат мира по хоккею.

Напомним, в прошлом году Лукашенко возмутило выступление белорусской сборной на Олимпиаде. Он заявил, что спортсмены "не способны бежать".