Житель Курска разрешил бойцовской собаке на глазах у жильцов загрызть кошку

Куряне создали петицию, требуя наказания для него по уголовной статье "Жестокое обращение с животными".

Неравнодушные жители Курска требуют наказать живодёра, который натравил собаку бойцовской породы на кота. На кадрах, которые запечатлела женщина-очевидец, владелец не только не препятствует происходящему, но и всем своим видом одобряет поведение пса. Тот с удовольствием кусает и душит кошку, которая уже не сопротивляется.

Местная жительница по имени Алина рассказала Лайфу про мужчину, которого подозревают в живодёрстве.

— Я прохожий, который регулярно видит этого человека гуляющим с собакой в часы пик, когда люди идут на работу / с работы, ведут детей в садик и обратно. Рядом с этим домом детский сад № 18. Намордника никогда за несколько лет не видела я на собаке. Говорят, что он натравливал животное и на людей, но, так сказать, заминали, — заявила женщина.

— Меня он всегда настораживал, хотя я не боюсь собак, у самой собака, но мне не внушал доверия именно хозяин. Но этот страх, для меня не свойственный, я могла мотивировать только интуицией до настоящего времени, — добавляет Алина.

Петицию, адресованную Управлению МВД России по Курской области, подписали пока менее 200 человек.

Ранее Лайф рассказывал, как под Воронежем отдыхающие натравили собаку на рыбака, после того как он просил её привязать.