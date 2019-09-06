Водитель BMW, насмерть сбивший двух подростков, арестован

Водитель автомобиля BMW, который сбил двух тринадцатилетних подростков во Владимирской области, арестован на два месяца. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Ковровского городского суда.

— Ему была избрана мера пресечения на 2 месяца, до 4 ноября 2019 года, — сообщили в суде.

Меж тем адвокат обвиняемого настаивал на домашнем аресте, но суд отказал в этом ходатайстве.

Трагедия произошла в посёлке Мелехово Владимирской области 4 сентября. Водитель автомобиля BMW не сбавил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом, вылетел на встречку и сбил двух подростков. Один из них скончался на месте, второй умер в машине скорой помощи. Лайф публиковал момент смертельного наезда.

В отношении 23-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Молодому человеку грозит до семи лет колонии.