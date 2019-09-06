В Бразилии вновь посмеялись над внешностью жены Макрона

Если ранее нелицеприятный комментарий дал президент южноамериканской страны, то теперь так поступил министр.

Внешность супруги французского президента Эмманюэля Макрона снова стала объектом для ироничных высказываний бразильских властей. В этот раз оскорбительно о Брижит Макрон высказался министр экономики Паулу Гедес.

На встрече с предпринимателями в городе Форталезе он напомнил об оскорблении, которое нанёс жене французского лидера бразильский президент Жаир Болсонару. Гедес заявил, что Брижит "действительно некрасива, это чистая правда", но затем попытался исправиться.

— Не бывает некрасивых женщин. Есть дамы, на которых смотрят с неверного ракурса, — добавил бразильский министр.

Ранее один из пользователей "Фейсбука" разместил в соцсети фотоколлаж с лидером Бразилии и его 37-летней супругой Мишель, а также президентом Франции и его 66-летней женой Брижит. Подпись была следующая: "Понимаете теперь, почему Макрон преследует Болсонару". Жаир Болсонару разместил под этим постом язвительный комментарий, но позже удалил его.