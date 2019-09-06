Пентагон обеспокоился ожирением американских моряков: Это угроза боеготовности

Военные считают, что эта проблема превратилась в реальную угрозу боеготовности. Причём диеты и тренировки не помогают.

Более 20% членов экипажа ВМС США страдают ожирением. Такие данные представил в своём специальном докладе Пентагон, передаёт Washington Examiner. Издание называет эту проблему настоящей головной болью для американских военачальников, ведь борьба с лишним весом у солдат и офицеров ведётся на Западе не первый год.

Из меню военных ранее уже было исключено жирное и жареное, шоколад и сладкие напитки. На флоте постоянно работают тренажёрные залы, однако статистика по ожирению продолжает расти.

А ведь именно на флоте избыточная масса тела превращается в проблему национального масштаба, отмечают опрошенные изданием эксперты. Тучным морякам труднее перемещаться по кораблю, что может поставить под реальную угрозу выполнение боевых задач. И это не говоря уже о риске инфарктов и инсультов из-за повышенной нагрузки.

— Я думаю, что это реальная угроза боеготовности, — резюмирует офицер Военно-морских сил США Джимми Дреннан.

Ранее учёные рассчитали, что среднестатистический американец потолстел на 14 кг по сравнению с прошлым веком. Но это ещё полбеды по сравнению с тем, что в США началась эпидемия рака, спровоцированного ожирением. Наиболее агрессивными в этом отношении учёные считают лейкемию и рак желудка. При этом лишний вес выступает в качестве спускового крючка для попутного обострения других заболеваний — диабета второго типа и осложнений, связанных с постоянным курением.