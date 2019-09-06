В коттеджном посёлке под Москвой усилили охрану после нападения на Памфилову

Заниматься поимкой преступников брошены самые опытные криминалисты. ЧОП, которое обеспечивает безопасность местных жителей, тоже стоит на ушах.

В коттеджном посёлке на территории подмосковной Истры усилили охрану после нападения на одну из местных жительниц, главу Центризбиркома Эллу Памфилову. Как сообщает Mash, сразу несколько охранников патрулируют территорию, а въезд осуществляется строго по пропускам.

Несмотря на тот факт, что нападение на Памфилову произошло в Подмосковье, заниматься поимкой преступников брошены самые опытные криминалисты из Москвы. Задержанных пока нет. Самому нападавшему удалось скрыться с места преступления.

Напомним, что минувшей ночью на дом главы ЦИК РФ в подмосковной Истре совершили разбойное нападение. По данным Лайфа, всё произошло, когда Памфилова вышла в прихожую перед сном, чтобы запустить в дом своего кота. Неизвестный в маске несколько раз ударил её электрошокером. По факту инцидента возбудили уголовное дело.